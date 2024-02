Nel 2022 era stata “Le colonne della vittoria” con la riproduzione del quadriportico del Pavaglione, nel 2023 fu nominata “Asso dei cieli”, con dedica al mito di Francesco Baracca e al monumento a lui dedicato, nel 2024 sarà “La Fortezza della vittoria” con il profilo inconfondibile della Rocca Estense di Lugo.

A poco meno di 70 giorni dal via, ecco la medaglia ufficiale dell’edizione 2024 di LugoRun21K, che il prossimo 5 maggio sarà gara valida anche per l’assegnazione dei titoli nazionali Uisp sulla distanza della Mezza Maratona. E dopo i tanti complimenti delle ultime due annate, prosegue la serie dedicata ai principali siti culturali, storici e di riferimento della città di Lugo, ancora una volta opera dell’artista Leonardo Pagni.

Dall’edizione 2022 a Lugo i runner della prova competitiva hanno ricevuto all’arrivo un’autentica opera d’arte, una consuetudine che prosegue anche quest’anno per dar vita ad una vera e propria collezione da conservare nel tempo. La medaglia 2024, anche questa volta è disegnata da Pagni, diplomato all’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, impegnato anche nel restauro di importanti opere come Il Geremia del Donatello prima di entrare nel mondo della moda. Oggi Leonardo Pagni disegna per Accessori Service Srl e nella sua realtà lavorativa ha portato la passione per il running, tanto da indurre la società veronese ad ampliare il proprio campo di azione aggiungendo ai complementi per la moda anche il settore delle medaglie per manifestazioni sportive.

La medaglia “La Fortezza della vittoria” per la LugoRun 2024 è dunque una splendida riproduzione della Rocca Estense, edificio simbolo della città, non solo come sede dell’Amministrazione comunale addirittura dal 1847, ma anche per la storia che l’accompagna. La fortificazione risale infatti al medioevo e l’aspetto attuale risale alle fine del 1500 anche se nel corso del tempo sono state molte e profonde le modifiche e gli ampliamenti attuati, culminati con la reazione del Giardino Pensile alle fine del XVIII secolo. Nella medaglia è chiaramente visibile la torre principale e la rampa di ingresso all’edificio, un vero e proprio simbolo per la città anche a centinaia d’anni di distanza.

Proseguono intanto le iscrizioni all’evento in programma il 5 maggio, con il via alla LugoRun21K, mezza maratona valida, come detto, come Campionato Nazionale Uisp, che verrà dato alle 9 del mattino, seguita dalla LugoRun9K, ludico motoria per runner o semplici camminatori aperta a tutti, oltre che dalla LugoRun6K Kids per gli alunni delle scuole Elementari e Medie del territorio lughese.