Un’esplosione di colori e fantasia ha travolto l’Oriani di Faenza in occasione della festa di Carnevale. Martedì 13 febbraio, studenti, insegnanti e personale scolastico si sono uniti in un tripudio di allegria e divertimento. Dalle prime ore del mattino, l’atrio dell’istituto si è animato con costumi elaborati e originali. La fantasia degli studenti non ha avuto limiti: maschere di gruppo curate nei minimi dettagli, travestimenti ironici e divertenti, supereroi, principesse, animali fantastici, personaggi dei cartoni animati e icone pop, che hanno invaso i corridoi e l’aula magna della scuola. Spazi dedicati alla musica hanno fatto da colonna sonora alla festa, creando un’atmosfera di gioia e condivisione. La fantasia non è mancata nemmeno tra i docenti, che si sono cimentati in travestimenti divertenti e coinvolgenti, partecipando attivamente ai giochi e alle attività organizzate per l’occasione e sfilando congiuntamente alle classi. Non poteva mancare la premiazione della classe con le maschere più belle. Una giuria di esperti ha avuto il difficile compito di scegliere i costumi più originali e creativi. La classe vincitrice è stata premiata dal Ds, assieme alle finaliste in aula magna, chiudendo la giornata all’insegna, ancora una volta, del divertimento. La partecipazione entusiasta ha reso il Carnevale dell’Oriani un momento speciale, caratterizzato dalla spensieratezza e dall’unione, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità scolastica. Studenti, insegnanti e personale hanno potuto trascorrere del tempo insieme in un clima di allegria e spensieratezza, consolidando i legami e le relazioni all’interno della scuola.

Oltre alla festa di carnevale, la settimana appena trascorsa è stata l’occasione per gli studenti dell’Oriani di sperimentare la cogestione. Due giorni di intensa attività che li ha visti protagonisti delle attività della scuola. L’iniziativa, organizzata dal consiglio d’istituto in collaborazione con il corpo studentesco, ha avuto come obiettivo quello di dare ai ragazzi l’opportunità di sperimentarsi in ruoli di responsabilità e di mettersi in gioco in prima persona. I ragazzi hanno potuto partecipare a dibattiti su attualità e politica, cimentarsi in attività creative e sportive, approfondire le loro passioni o semplicemente rilassarsi e divertirsi insieme. Il programma è stato ricco e articolato, con una vasta scelta di laboratori su diversi temi, dai più impegnati (storia del conflitto arabo-palestinese, tossicodipendenze,) ai più leggeri (cineforum, danza acrobatica, etc). “La cogestione è stata un’occasione preziosa per i nostri ragazzi di crescere e di imparare”, ha commentato il D.s. prof. Fabio Gramellini: “Hanno dimostrato grande responsabilità e maturità, e sono stati capaci di organizzare e gestire due giorni di attività intense e coinvolgenti”. Anche il sindaco di Faenza, Massimo Isola, ha voluto visitare la scuola durante la cogestione per incontrare gli studenti e complimentarsi con loro per l’impegno profuso. L’entusiasmo e la partecipazione degli studenti alla cogestione dell’Oriani dimostrano che i ragazzi sono capaci di assumersi responsabilità e di dare un contributo positivo alla loro scuola. La cogestione è un’esperienza che arricchisce il percorso formativo degli studenti e li rende cittadini più consapevoli e attivi.

Il successo della festa di Carnevale e della cogestione è stato possibile grazie all’impegno e alla collaborazione di tutti: studenti, insegnanti, personale scolastico e genitori. Questi sono solo due, dei tanti eventi, che rendono l’Oriani una scuola vivace e ricca di iniziative. La scuola, infatti, promuove la crescita e lo sviluppo degli studenti non solo attraverso l’apprendimento didattico, ma anche attraverso attività extracurricolari che favoriscono la socializzazione, la creatività e il benessere degli alunni divertendosi e creando momenti di gioia e condivisione.