Altro importante ospite alla Sala del Carmine di Massa Lombarda. Sabato 24 febbraio alle ore 21, per la rassegna teatrale “Una Massa di Risate”, salirà sul palco il comico Claudio Lauretta con lo spettacolo dal titolo “Nei miei panni” .

Claudio Lauretta è un imitatore, attore e comico camaleontico e trasformista, con una formidabile mimica facciale ha dato vita alle sue personalissime imitazioni di noti personaggi pubblici del panorama italiano. È stato protagonista a programmi televisivi come Striscia la Notizia, Markette, Zelig, Chiambretti Night, Glob, Quelli che il calcio, Italia’s Got Talent, Le Iene, Colorado, Mai dire Talk, Voice Anatomy, Step Stasera tutto è possibile, Fake Show e Tale e Quale Show.

“Nei miei panni” è un’espressione idiomatica “indossare” i panni di altri come sua valvola di sfogo. Lauretta per quasi due ore, monologa, canta, imita, entra ed esce da questo a quel personaggio in modo elegante, dove grazie alle sue pennellate comportamentali ne offre un suo personalissimo ritratto. Nelle parti cantate, rigorosamente dal vivo, è accompagnato da tre bravi musicisti, il suo storico chitarrista e spalla Sandro Picollo, alle tastiere Egidio Perduca e al basso e percussioni Mauro Isetti.

L’ultima data della rassegna “Una massa di Risate” vedrà esibirsi Marco Marzocca con “Chi me lo ha fatto fare” il giorno sabato 16 marzo.