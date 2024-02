Il Comitato di coordinamento regionale di FIMAA – Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari, aderente a Confcommercio – ha riconfermato ieri, ad unanimità e per acclamazione, quale Presidente per il prossimo quadriennio Ivano Venturini, Presidente di FIMAA Ravenna ed eletto come Vice Presidenti Cristina Boni, Presidente FIMAA Ferrara e Linda Davighi, Presidente FIMAA Parma.

“Ringrazio i miei colleghi presidenti provinciali Fimaa-Confcommercio dell’Emilia Romagna – commenta a caldo Ivano Venturini – per la fiducia nel riconfermarmi Presidente regionale per altri quattro anni. Cristina Boni e Linda Davighi per aver accettato di affiancarmi come vice-presidenti.

E’ stato intenso il lavoro svolto dal regionale in questi anni, sia a livello di formazione che di promozione della FIMAA, con la fattiva partecipazione di tutte le provincie.

Per brevità, rammento solo i due eventi nazionali organizzati a Bologna nel 2023, Convegno nazionale Mediatori Merceologici e Primo Convegno nazionale dei giovani FIMAA.

L’intento dei prossimi anni è quello di aumentare ulteriormente la base sociale e far percepire alla comunità, sempre più, l’importanza e la vicinanza della Federazione.

Credo che la squadra sia ormai rodata e matura, in grado di affrontare le problematiche e raggiungere gli obiettivi che ci porremo”, conclude il Presidente regionale Ivano Venturini.