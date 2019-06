Una maratona di idee per trovare nuovi modelli di business sostenibili per l’Adriatico. Si terrà a Marina di Ravenna dal 30 agosto all’1 settembre “Adriathon challenge”, un’iniziativa curata dal Comune di Ravenna nell’ambito del progetto europeo Adrireef Interreg Italia-Croazia, portato avanti con la collaborazione tecnico scientifica del Cento per l’Innovazione di Fondazione Flaminia, Clust-Er Greentech e Art-ER Divisione Ricerca e Innovazione. A Marina di Ravenna 14 team composti da scienziati ambientali, ingegneri, biologi, esperti di acquacoltura e pesca, creativi, designer, esperti di comunicazione e turismo si ritroveranno per progettare idee imprenditoriali legate al mare. L’iscrizione, gratuita, sarà possibile fino al 29 luglio e una giuria appositamente incaricata, finito il weekend, premierà i tre progetti migliori grazie ad un budget di 20 mila euro.