Un video in time-lapse ripercorre la costruzione del Ponte Bailey a Faenza

Time Lapse sulla costruzione del Ponte Janson Bridge di Faenza realizzato da Paolo Morelli. Le riprese, iniziate il 25 febbraio 2024 e concluse il 19 aprile 2024, ripercorrono tutte le fasi della costruzione del ponte Bailey, fino alla sua inaugurazione.

Ogni mattina alle 6:00 sono state piazzate diverse fotocamere che sono state impostate per scattare foto ogni 5 secondi. Registravano complessivamente una media di 25.000 foto per ogni giorno di lavoro. Ciò ha permesso di riprendere i punti salienti delle varie fasi della costruzione, come lo spettacolare “lanci”o del ponte, a sbalzo sul fiume, in più fasi, fino al raggiungimento della sponda opposta, il 19 marzo.

“Il materiale raccolto alla fine del periodo dei 40 giorni lavorativi consiste di circa un milione di foto. Selezionando e lavorando quelle utili, ha preso vita questo documento unico, testimonianza di un evento da dimenticare e allo stesso tempo da tenere bene a mente, per non ripetere più gli stessi errori che hanno contribuito al disastro” spiega Paolo Morelli.

“Un ringraziamento particolare lo devo a Nives e Onoria, che mi hanno pazientemente concesso di entrare a casa loro ogni mattina all’alba e al tramonto. Ho avuto accesso a punti di ripresa fondamentali. Senza il loro supporto il video sarebbe stato molto diverso”.