Un furgone si ribalta in via Narsete, dopo impatto con un’auto. Tre feriti in ospedale

Un furgone Peugeot bianco si è ribaltato sul fianco dal lato conducente in seguito allo scontro con un’auto Fiat Multipla grigio chiaro: è successo in via Narsete, nei pressi dell’incrocio con via Atalarico, intorno alle 8,30 di questa mattina. Alla guida del furgone vi era un ragazzo, che nel momento dell’impatto è poi andato avanti pochi metri, mentre la Multipla ha compiuto una rotazione su se stessa. Come se non bastasse, anche un altro mezzo, un furgone Fiat Doblò, è stato colpito e coinvolto nell’incidente: quest’ultimo veicolo si trovava parcheggiato a bordo strada.

A bordo della Fiat Multipla si trovavano due persone, un signore anziano e una donna, i quali sono stati trasportati all’ospedale di Ravenna con codici di media-bassa gravità in stato cosciente – come pure il giovane alla guida del furgone Peugeot. Sul posto, infatti, sono intervenuti il personale del 118 con due ambulanze e un’auto medica. Per le operazioni attinenti alla sicurezza stradale e verifiche sulle condizioni dei veicoli sono arrivati anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale.