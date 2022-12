E’ un momento di grande fermento per il Centro Mousikè, la scuola di musica di via Lago di Como 27 a Ravenna, all’interno del Quartiere San Giuseppe.

Oltre alla preparazione di una ricca serie di appuntamenti musicali dal vivo del “To Be Choir”, la formazione musicale di 23 elementi guidata dalla cantante Valentina Cortesi e formata dai musicisti del Centro – i primi appuntamenti sono in programma giovedì 8 dicembre alla Collegiata di Lugo, sabato 10 alla Corte Cavour di Ravenna e domenica 11 alla Rocca Malatestiana di Cesena – per l’intero mese di dicembre sono attivi tutti i corsi dei vari strumenti.

E fino al 23 dicembre è attiva “Regala la musica”, una particolare promozione rivolta all’anno scolastico 2022/2023: per chi si iscrive entro quella data, o lo fa come regalo, la tassa di iscrizione annuale di 30 euro è in omaggio.

I corsi a cui ci si può iscrivere, tutti tenuti da musicisti professionisti, sono molteplici: riguardano singoli strumenti musicali (chitarra, pianoforte, sax, basso, batteria, tromba, ukulele, contrabbasso), canto, e ancora musica d’insieme, propedeutica musicale, home recording, hip hop body music.