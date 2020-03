Una colazione speciale all’ospedale di Ravenna, un regalo per tutti medici, infermieri e dipendenti messi a dura prova dal contagio del Coronavirus, impegnati quotidianamente in prima linea per assistere i malati. La donazione arriva da La Meta di Piangipane e dalla sua titolare Stefania che ha deciso di realizzare un centinaio di croissant e pesche, farcite con crema di nocciola, utilizzando tutte quelle materie prime che altrimenti non si sarebbero conservate viste il periodo di chiusura.