Confartigianato della provincia di Ravenna organizza domani, venerdì 6 ottobre 2023 alle ore 18 presso l’Hotel Palace, in Viale 2 Giugno a Milano Marittima, un incontro sul futuro delle concessioni marittime italiane: ‘Ultima spiaggia??? Il futuro delle concessioni demaniali marittime italiane’.

Precedentemente l’incontro era previsto per il 5 ottobre ma, l’imminente e urgente convocazione del tavolo tecnico consultivo Interministeriale in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, convocato in tale data, impone la presenza del Presidente di Confartigianato Imprese Demaniali.

Questo ci permetterà, nella giornata di venerdì 6 ottobre, di avere aggiornamenti e novità direttamente dal Presidente nazionale di Confartigianato Imprese Demaniali Mauro Vanni.

L’invito è aperto a tutte le imprese demaniali della costa romagnola.