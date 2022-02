“I quasi 120 milioni di euro messi a disposizione delle aziende agricole dai due bandi annunciati dalla Regione rappresentano una chiave determinante per far sì che le imprese, malgrado il periodo difficile che stiamo vivendo, sia per le conseguenze della pandemia che per la complicata congiuntura internazionale, possano rimanere competitive attrezzandosi al meglio per le future sfide”. Commenta così Nicola Bertinelli, Presidente di Coldiretti Emilia Romagna, l’approvazione da parte della Giunta regionale di due bandi che stanziano incentivi per quasi 120 milioni di euro a favore delle imprese e filiere agricole e agroindustriali emiliano-romagnole.

“I fondi stanziati” ha continuato Bertinelli “saranno essenziali per far sì che le imprese possano rinnovare le proprie strutture e fornirsi di strumenti all’avanguardia; questo permetterà alla nostra agricoltura di mantenersi aggiornata e sempre più proiettata verso un futuro che la vede protagonista”.