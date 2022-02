San Giovanni Battista gremita per la messa di vicinanza al popolo ucraino | VIDEO

Chiesa di San Giovanni Battista a Ravenna gremita per la messa che la comunità cattolica ucraina di rito bizantino e la comunità cattolica ravennate hanno voluto condividere insieme in questi momenti difficili per tutti gli ucraini residenti in città ma con le famiglie molto spesso direttamente coinvolte dall’offensiva dell’armata russa. Alla messa hanno partecipato anche altre comunità straniere residenti sul nostro territorio come segno di vicinanza al popolo ucraino. La funzione religiosa è stata celebrata insieme dall’Arcivescovo di Ravenna Lorenzo Ghizzoni, da padre Viktor Dvykalyuk, che segue anche la comunità dei fedeli ucraini di Rimini, e da padre Vincenzo Tomaiuoli, direttore della Pastorale dei migranti. L’incontro fra le diverse comunità è stata anche l’occasione da parte dei fedeli per raccogliere offerte a favore del popolo ucraino.