Troppo pericoloso l’incrocio a Cosina: il Comune sollecita Anas e Provincia di Ravenna per realizzare una rotatoria

Troppo incidenti alla Cosina, all’incrocio fra via Emilia, via Carbonara e via Corleto. Molti gli incidenti gravi, non rari gli incidenti mortali, come l’ultimo, dove a perdere la vita sono state due persone, due motociclisti, dopo uno scontro con un’auto. Vista la pericolosità dell’intersezione, il Comune di Faenza ha avviato in passato alcuni interventi per aumentare la sicurezza degli utenti della strada. In via Corleto è stato eliminato il segnale che indicava l’obbligo di dare la precedenza ed è stato sostituito con uno segnale di Stop. Sono state inoltre installate segnaletiche per evidenziare ai mezzi in transito la pericolosità della strada.