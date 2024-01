Treni a intermittenza sulla Faentina. La rabbia dei sindaci: “Comunicazione e servizi sostitutivi inadeguati”

Treni a singhiozzo in questi giorni di maltempo fra Marradi e Faenza. Il sistema di monitoraggio della linea ferroviaria adottato da RFI dopo l’alluvione e le frane ha bloccato la circolazione, ma i servizi sostitutivi via gomma non sono stati all’altezza e i disagi sono stati importanti. Problemi registrati soprattutto nella mattinata di lunedì, con il ritorno a scuola degli studenti e di gran parte dei lavoratori dalle ferie. Oggi vi sarà un nuovo incontro fra le Ferrovie e i sindaci di Borgo San Lorenzo, Marradi, Brisighella e Faenza, i quali hanno già definito la situazione “intollerabile”.