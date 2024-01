Continua il lavoro delle forze dell’ordine per ricostruire quanto è avvenuto stamane all’alba in via Dradi, a Ravenna, dove una donna si è lanciata dal nono piano di un palazzo in ristrutturazione insieme alla figlia di 6 anni e al cane. Bambina e animale sono morti. La donna, 41 anni, è ricoverata all’ospedale Bufalini di Cesena.

Inizialmente sembrava che il marito della donna non fosse in casa al momento della tragedia, ma gli ultimi riscontri della Polizia invece sembrano evidenziare il contrario. L’uomo era nel proprio appartamento, ma non si sarebbe accorto di nulla e sarebbe stato avvertito dagli agenti accorsi dopo la richiesta di soccorso dei testimoni.

In una nota l’Ansa afferma che la donna risulta fosse seguita dal centro di salute mentale.

Nel frattempo la Polizia sta vagliando anche i contatti avuti nelle ultime ore dalla donna, che questa mattina, prima di lanciarsi, ha lasciato un messaggio sui social, dove spiega in modo confuso quelle che sarebbero le ragioni del gesto, lancia alcune invettive contro familiari e altre persone e si riferisce anche in alcuni passaggi alle cure del centro di salute mentale.