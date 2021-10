La quarta edizione di “Chocomoments” si terrà nel centro di Faenza da venerdì 22 a domenica 24 ottobre. Piazza della Libertà ospiterà la festa dedicata al cioccolato artigianale all’insegna di cooking show, lezioni di cioccolato per adulti, laboratori per bambini e una mostra mercato del cioccolato artigianale. La tre giorni di iniziative costruite sulle innumerevoli possibilità gastronomiche del cacao è organizzata da Chocomoments in collaborazione con il Consorzio Faenza C’entro.

Gli stand della mostra-mercato resteranno aperti tutti e tre i giorni dalle 10 alle 20. Sarà possibile gustare il ricco assortimento di praline, tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili, liquori al cioccolato, le torte Sacher e le fragole con panna e cioccolato caldo. Inoltre, per gli amanti del “cibo degli dei” ci saranno sculture di cioccolato e tante raffinate creazioni, tutte da gustare.

Sabato alle 18 si terrà il cooking show “Come nasce una Sacher?” e domenica alle 15 “Facciamo la pralina di Faenza”. Le attività con i maestri cioccolatieri della Fabbrica di Cioccolato permetteranno così a tutti i presenti di assistere in presa diretta alle varie fasi di lavorazione, calandosi nel clima di un vero e proprio laboratorio artigianale.

Sabato 23 e domenica 24 ottobre, dalle 10 alle 12, sarà possibile partecipare al “Corso base di lavorazione del cioccolato”, incontro formativo che permetterà di apprendere i primi trucchi del mestiere dagli esperti della Fabbrica di Cioccolato. Il costo di partecipazione è di 30 euro: è obbligatoria la prenotazione, scrivendo alla mail giancarlo.maestrone@gmail.com.

Intrattenimento anche per i più piccoli con Choco Baby, spazio aperto tutti i giorni dalle 15.30 alle 17.30, nel quale è possibile improvvisare con il cioccolato, muniti di tutte le attrezzature necessarie: grembiuli, cappellini, guanti e strumenti per la lavorazione (costo 5 euro).

A disposizione dei bambini anche un castello gonfiabile e il Microcirco Acquarone Ferraris con corse dei cavalli, gioco dei birilli, pesca con le ochette e bolle di sapone per un divertimento assicurato.

L’evento gode del patrocinio e del contributo del Comune di Faenza, del contributo della Banca di Credito Cooperativo Ravennate, Forlivese e Imolese e della collaborazione della Cabina di Regia composta da Confcommercio Ascom Faenza, Confesercenti, Confartigianato e Cna.

Per maggiori informazioni, visitare la pagina Facebook “Faenza C’entro”, o contattare il numero 0546 061945.