Un gruppo di studentesse e studenti universitari del Campus ravennate, insieme ad Amnesty, è partito con il primo di due sit in piazza del Popolo per il 27enne Patrick Zaky, attivista e ricercatore egiziano iscritto ad un master dell’università di Bologna da giorni in carcere in Egitto.

Gli studenti con un volantino portano i cittadini a conoscenza della petizione per liberare Patrick dalla situazione in cui si trova