Siamo alle porte di Puliamo il Mondo, la nostra storica campagna di volontariato ambientale sulla gestione sostenibile dei rifiuti e sulla promozione dell’economia circolare, giunta alla 27esima edizione. Puliamo il Mondo si compone infatti di tanti piccoli gesti per la tutela e la valorizzazione dei beni comuni, attraverso azioni di cittadinanza attiva, per promuovere la bellezza dei luoghi ma anche per offrire un’occasione di integrazione e di abbattimento delle barriere culturali e sociali.

Ogni anno a fine settembre, volontari di tutto il mondo, si danno appuntamento in oltre 120 Paesi per scendere in piazza e dare un segnale concreto di voglia di fare e di identità territoriale. In Italia siamo ogni anno più numerosi, 700 mila nel 2018, distribuiti in 1.700 località e insieme alle amministrazioni comunali abbiamo contribuito a rendere migliore il nostro Paese, ripulendo e restituendo alla comunità circa 4.000 aree. PULIAMO IL MONDO 2019 a Faenza il 22, settembre 2019 ore 9.00 RITROVO e ISCRIZIONE presso il Gazebo di Legambiente all’interno della Festa delle Associazioni in Piazza del Popolo , a seguire Puliamo l’argine del fiume. Come per gli anni scorsi si continuerà anche nelle successive giornate di settembre e ottobre attraverso un calendario condiviso con le scuole, tutti i giorni si organizzeranno momenti di incontro e di ” pulizia ” nei parchi faentini .