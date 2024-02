Sabato scorso il Rotary Club di Faenza ha preso parte a un’iniziativa di grande significato presso il CAAB di Bologna, partecipando attivamente al progetto “Food for Families”. Quest’evento, che coincide con il 119º anniversario dalla fondazione del Rotary, ha visto la partecipazione di oltre 250 rotariani e rotaractiani provenienti da tutte le zone della nostra regione.

Attraverso la generosità di numerose aziende, comprese quelle radicate nel territorio faentino, si è riusciti a preparare oltre 1.000 pacchi di viveri e prodotti per l’igiene destinati alle famiglie più in difficoltà. È stato un momento di impegno profondo e condivisione, dove il motto rotariano “Creare speranza nel Mondo” ha trovato piena realizzazione. “Questo è il Rotary”, ha affermato con convinzione la Governatrice Sgallari, “unirsi per creare speranza e portare un po’ di luce nelle vite di coloro che ne hanno più bisogno”.

Guidato dal suo Presidente Giuseppe Gaiba, il Rotary Faenza ha provveduto a distribuire sul territorio la sua quota di prodotti che sono stati donati alla Caritas Diocesana, alla Caritas della Parrocchia di S. Terenzio in Cattedrale, fino ai profughi ucraini ospitati nel convento di S. Chiara, proprio nel giorno in cui si ricorda la spietata invasione russa.

Ricordando le sfide che abbiamo superato insieme, come l’alluvione che ha colpito la nostra comunità, il Rotary Faenza continua nei suoi programmi di sostegno alle realtà più bisognose. È in questi momenti di difficoltà che emergono la forza e la resilienza della famiglia rotariana con l’impegno di continuare a essere una fonte di speranza e di aiuto per chiunque ne abbia bisogno.