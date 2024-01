Torna La Piazza universale: dal 17 al 20 gennaio ciclo di studi dedicato a Manzoni

Dal 17 al 20 gennaio un ciclo di incontri dedicato ad Alessandro Manzoni a Bagnacavallo. Torna per la terza edizione La Piazza universale, la scuola di alta formazione in ambito letterario ideata da Carlo Ossola con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e del Comune di Bagnacavallo. Dopo Dante e Calvino, il nuovo ciclo di studi si concentrerà su Manzoni. Il progetto nasce come un percorso di alta formazione per docenti, laureandi, dottorandi, ma già nella sua seconda edizione si è aperto al pubblico e al confronto con le scuole. Un centinaio gli studenti lo scorso anno che presero parte al dibattito col comitato scientifico, dedicato elle opere di Italo Calvino