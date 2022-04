Domenica primo maggio torna a Borgo Rivola la Mostra Scambio con l’Esposizione di Auto e Moto d’Epoca. Giunta all’edizione numero 21, la festa di maggior richiamo tra quelle organizzate dalla Pro Loco della frazione di Riolo Terme vedrà esordire il rinnovato consiglio guidato dal nuovo presidente Claudio Cenni.

Claudio Cenni, 40 anni, è nato e cresciuto a Borgo Rivola ed è da sempre molto attento al territorio e attivo nell’organizzazione di eventi. Cenni subentra ad Ardelia Pulti: la presidente uscente è stata per oltre vent’anni alla guida dell’Associazione Pro Loco di Borgo Rivola, fin dalla sua nascita nel 1999.

La giornata della Mostra Scambio seguirà il programma tradizionale, con la grande mostra e mercatino dell’usato che si dipanerà per le vie del borgo dalle luci dell’alba al tramonto inoltrato. In mattinata anche il raduno di auto e moto d’epoca, organizzato in collaborazione con il Club Storico Faentino, che vedrà i veicoli esposti fino al pomeriggio negli spazi adiacenti l’ingresso del centro paesano.

Dalla tarda mattinata sarà aperto lo stand gastronomico della Pro Loco che propone un menu della tradizione: dai leggendari primi fatti a mano dalle sfogline di Borgo Rivola alla carne ai ferri e ai dolci della casa.

Nel pomeriggio intrattenimento musicale con canzoni della tradizione romagnola e italiana.

L’ingresso alla festa è gratuito, così come il parcheggio nelle aree predisposte. È previsto il servizio di bus navetta gratuito, accessibile dal parcheggio.