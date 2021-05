Riparte finalmente l’attività live di Hana-Bi, stabilimento balneare di Marina di Ravenna che proprio grazie alla sua programmazione di concerti è divenuto negli anni un punto di riferimento per i tour estivi delle band di tutto il mondo. E per aprire la stagione Hana-Bi si affida ai “local heroes” Sunset Radio, rock band romagnola ormai lanciatissima anche a livello europeo.

Durante l’evento verranno rispettati tutti i protocolli di sicurezza dettati dall’emergenza Covid. Gli accessi all’evento saranno garantiti fino a esaurimento dei posti a sedere. Chi prenota al ristorante, potrà riservare anche il suo posto in platea.

Il suono dei romagnoli Sunset Radio proviene dal punk rock californiano anni ’90, con influenze tra l’hardcore e il pop punk moderno. Nel 2016 esce il loro primo EP “Dreams, memories and late nights”, mentre a novembre dello stesso anno è la volta di “Vices”, il loro primo LP per l’etichetta “This is core Records”, seguito da un tour europeo, italiano e russo. A ottobre 2017 partono per il Giappone per un tour di sette date. Il loro primo singolo, “Upside Down”, viene trasmesso svariate volte su Virgin Radio Italia. Nel 2018 ecco il loro secondo album, “All the Colors Behind You”, presentato a ottobre 2018 sul palco del Bronson di Ravenna e distribuito in tutto il mondo. Nel novembre 2018 partono per il secondo tour giapponese e nel 2019 suonano nel reparto di oncologia e pediatria dell’ospedale di Ravenna. Il 17 luglio 2020 esce “Spritz & Polaroid” (featuring Moder), primo brano in italiano con distribuzione Sony Music Italia, che anticipa il nuovo EP “Seasons”, coprodotto da Fabrizio Panebarco e uscito nel novembre 2020

Per tutto il periodo invernale tra 2020 e 2021 i Sunset Radio continuano a rimanere attivi e a produrre nuovi brani, pubblicando la cover di “Blinding Lights” in collaborazione con il tastierista Nicola Peruch. E ora, finalmente, l’8 giugno 2021 ripartono dal vivo dall’Hana-Bi, pronti a calcare i palchi più importanti della loro riviera romagnola.

I Sunset Radio hanno suonato con Satanic Surfers, Milleconlin, Suicide Tendencies, Bad Religion, Teenage Bottlerocket, Our Last Night, Zebrahead.