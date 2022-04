Nuova chiusura di attività del centro storico: dai colpi della pandemia a quelli della guerra

Chiudono lo storico negozio “Casa dei rasoi” a pochi passi da piazza Kennedy e un bar recentemente aperto negli ultimi anni, il “Sisi Drink and More”, nella centrale via Mazzini. Il titolare del bar Sisi, collocato nei pressi di porta Sisi, all’ingresso nel centro storico di Ravenna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Ravennawebtv per testimoniare le difficoltà dei piccoli imprenditori della città a seguito della congiuntura economica che stiamo attraversando a livello socio-economico-politico