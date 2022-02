The Passengers: al cinema le storie di riscatto sociale del progetto Housing First | VIDEO

Un documentario per raccontare le storie di riscatto del progetto Housing First. Debutterà il 25 febbraio, al CinemaCity, The Passengers, documentario diretto da Tommaso Valente e da Christian Poli, realizzato dalla società di produzione Kamera Film di Ravenna, per raccontare le storie dei partecipanti al progetto di contrasto alla marginalità sociale gestito dal Consorzio Solco in collaborazione con i Comuni di Ravenna, della Bassa Romagna e della Romagna Faentina. Avere una casa e l’autonomia a volte può apparire scontato. Il documentario, distribuito in 34 città, racconta le storie attorno alle persone che questa autonomia l’hanno persa e poi l’hanno riconquistata.