I Carabinieri della Compagnia di Cervia – Milano Marittima, nell’ambito dei servizi predisposti per contrastare il fenomeni dei furti agli esercizi commerciali e alle abitazioni, hanno arrestato, in flagranza di reato, nella giornata di lunedì, una persona responsabile di tentato furto commesso ai danni di un locale.

Il 12 ottobre, gli uomini dell’Aliquota Radiomobile, hanno tratto in arresto un cittadino di nazionalità rumena, di anni 28, responsabile del tentato furto ai danni di una piadineria sita nel comune di Cervia. Il giovane è stato rintracciato, a bordo di un ciclomotore, con a bordo gli arnesi da scasso utilizzati, poco prima, per tentare di asportare la cassa dell’esercizio commerciale. Da accertamenti esperiti sul motociclo è emerso che il suddetto mezzo era da ricercare, poiché il proprietario ne aveva denunciato il furto nel comune di Pesaro. Per tale motivo l’arrestato è stato anche denunciato all’autorità giudiziaria per ricettazione.

Inoltre, i carabinieri di Milano Marittima hanno deferito un cittadino marocchino, residente a Cervia, anch’egli responsabile di furto ai danni del suo datore di lavoro.

Infine, a conclusione di indagini che hanno coinvolto i carabinieri di Cervia, la locale Stazione ha segnalato all’autorità giudiziario un giovane residente a Cesenatico che, nelle settimane precedenti, sulla tratta Rimini-Ravenna, a bordo di un treno regionale si era reso responsabile di atti osceni.