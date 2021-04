Bar e ristoranti: “Fiduciosi per l’estate dopo la riapertura, speriamo non si richiuda più”

Nonostante il maltempo di questi primi due giorni, i clienti sono arrivati nei locali del centro che dal 26 aprile sono tornati a poter svolgere servizio al tavolo, ma unicamente all’aperto. C’è fiducia negli esercenti del centro storico faentino dopo i mesi di chiusura anche se il coprifuoco alle 22 è visto come un elemento troppo penalizzante. Non preoccupano eventuali controlli, anzi, a richiederli sono alcuni degli stessi esercenti, per aiutare a far vivere in sicurezza il ritorno alla vita sociale