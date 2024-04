E’ il tempo degli impegni nella fase regionale per le formazioni Under 19 e Under 14 della Consar. Domenica 7 aprile, a Ravenna, alla palestra Itis si disputa uno dei quattro gironi di qualificazione alla Final Four regionale per la categoria Under 19. La compagine di Mollo, campione interterritoriale, affronterà alle 9.30 la Pallavolo Bologna, giunta seconda nel campionato interprovinciale Bologna-Ferrara, e nel pomeriggio alle 16 l’Asd Inzani Parma, seconda nel campionato interprovinciale Parma-Piacenza. Il triangolare si completa alle 11.30 con la sfida tra bolognesi e parmensi. In preparazione a questo appuntamento, la Consar Under 19 ha disputato nel weekend di Pasqua il Memorial Cornacchia, uno dei più importanti e prestigiosi tornei giovanili internazionali, svoltosi a Pordenone, terminando al terzo posto.

Dopo aver vinto il suo girone di qualificazione con 8 punti battendo i lettoni del Minusas, gli austriaci del Sokol e il San Paolo Volley Roma, la Consar ha poi affrontato negli ottavi di finale i friulani della Fox Volley, imponendosi 2-0, nei quarti gli statunitensi del MKE Sting vincendo 2-0, e in semifinale i polacchi del Azs Stoelzle Czestochowa, che hanno vinto 2-0. Per la Consar, dunque, terzo posto insieme al Modena Volley.

L’Under 19 sarà poi impegnata nel mese di aprile anche nel secondo girone di qualificazione della Junior League nella fase riservata alle squadre di A2 e A3. Ravenna affronterà in casa la BCC Tecbus Castellana Grotte e in trasferta la Kemas Lamipel Santa Croce. Le date di queste due partite sono ancora da definire. Pugliesi e toscani si affrontano martedì 9 aprile a Castellana Grotte.

Domenica 14 aprile, invece, a Monte San Pietro la Consar Under 14 affronta la Final Four regionale. In mattinata, alle 11 affronterà la Gas Sales Bluenergy Piacenza, mentre nell’altra semifinale si sfidano Zinella Bologna e VVF Marconi Reggio Emilia. Le due vincenti si contenderanno il titolo regionale nel pomeriggio.