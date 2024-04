Ha da poco compiuto un anno di attività il servizio ‘UFO’ (Universo Fuori Onda), nato a febbraio 2023 dalla collaborazione tra Unione della Romagna Faentina e Ausl della Romagna, che hanno investito per questo progetto risorse e personale. Sabato 6 aprile, alle 18, questo spazio, finora ospitato da altri servizi del territorio, inaugurerà anche la propria sede definitiva, presso il complesso ex Salesiani di via San Giovanni Bosco 1.

UFO è uno spazio di ascolto e confronto gratuito per adolescenti di età compresa tra i 14 e i 25 anni e le loro famiglie, dove essere ascoltati senza giudizio, portare i propri dubbi e difficoltà e trovare operatori che, ognuno attraverso la propria specifica professionalità, potranno accogliere e dare risposta ai diversi bisogni.

Tra i progetti che hanno caratterizzato questo anno di attività, molti sono correlati al mondo della scuola, e alla riduzione del rischio di dispersione scolastica. Questo fenomeno infatti ha un impatto sociale crescente, sia in termini numerici, sia per l’età sempre più bassa in cui si presentano i primi segnali di rischio di ritiro scolastico o sociale, a volte fin dalla scuola primaria o all’inizio delle medie; è quindi indispensabile sperimentare e trovare modalità nuove e adeguate per entrare in relazione e supportare questi studenti e studentesse che faticano a frequentare la scuola, pur desiderandolo, e promuoverne il benessere in ambito scolastico, personale, relazionale.

Il Servizio Educativo Socio-Territoriale si pone l’obiettivo di aiutare a costruire ponti e relazioni tra studenti, famiglie, insegnanti e territorio, sia collaborando a sostenere la frequenza scolastica, sia proponendo esperienze significative extrascolastiche. Tra queste ricordiamo la possibilità di essere ospitati da aziende locali e poter osservare da vicino mestieri e conoscenze proprie del mondo del lavoro, o di frequentare laboratori in piccolo e piccolissimo gruppo, progettati ad hoc per chi sta affrontando un momento di difficoltà nei percorsi scolastici o formativi tradizionali e vive un periodo di stallo nel proprio percorso di crescita. Attraverso la sperimentazione di tecniche espressive, l’acquisizione di competenze, e il confronto con adulti e coetanei in contesti accoglienti e protetti, si promuove infatti l’acquisizione di autostima e di abilità relazionali.

Il Servizio ‘Universo Fuori Onda’ si aggiunge a quelli già operativi portati avanti da anni del Centro per le famiglie, al servizio di Educativa di strada, allo spazio giovani del consultorio familiare e ai servizi contro la dispersione scolastica e al ritiro sociale con l’obiettivo di rendere Faenza sempre di più una città a ‘misura di giovane’.

All’inaugurazione saranno presenti rappresentanti dell’Asl Romagna, dell’amministrazione dell’Unione della Romagna Faentina e il Presidente del Rotary di Faenza, club che con il suo generoso supporto ha contribuito all’arredamento della sede.