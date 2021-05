Un gruppo di imprenditori interessato all’acquisto del Ravenna Calcio

Dopo l’amara conclusione del campionato e la retrocessione in serie D, si susseguono le voci di una cessione del Ravenna Calcio. Secondo alcune fonti, le trattative per il passaggio di proprietà del Ravenna Football Club sarebbero già iniziate. Interessata alla società sportiva sarebbe un gruppo di imprenditori. Il progetto prevederebbe anche un ruolo per alcuni calciatori che hanno siglato gli anni migliori del Ravenna Calcio o che comunque son rimasti legati alla città. Si parla anche di un Mirko De Carli coinvolto in qualche modo per l’avvio del nuovo progetto. Il coordinatore del Popolo della Famiglia per il centro nord Italia è sempre stato un grande tifoso del Ravenna. Sui social, i suoi post dell’ultimo periodo potrebbero essere anche scambiati per indizi