Da sabato 21 a domenica 29 novembre, per un giorno o tutta la settimana, si potrà proporre la propria idea di recupero, in contemporanea in tutto il mondo ed unirsi al grande network di recuperatori!

L’Associazione Culturale Tempi di Recupero racconta storie ed organizza iniziative conviviali al fine di valorizzare le materie prime e le produzioni nella loro integrità, e insieme mantenere viva la tradizione e la memoria. Il tutto collaborando con chef, osti, azdore, gelatieri, vignaioli e artigiani che fanno del recupero la loro filosofia. Tempi di Recupero identifica questo approccio sostenibile in gesti quotidiani e speciali allo stesso tempo, che possano accrescere la sensibilità nei confronti dell’uso integro delle materie prime in maniera gioiosa e stimolante.

La Tempi di Recupero Week 2020 è l’opportunità di raccontare, mostrare e dimostrare tramite una settimana condivisa in contemporanea in tutto il mondo ciò che sta a cuore all’associazione, nel modo in cui le sta a cuore, e con ancor più forza. Ognuno avrà carta bianca per costruire il proprio menù e raccontare il proprio “recupero” a tavola, interpretato e raccontato in tre declinazioni: il riuso – cioè il recupero di avanzi del giorno prima -, la tradizione – il recupero di ricette e saperi della memoria – e il quinto quarto – di carni, pesci e verdure, per un uso integrale delle materie prime.

L’edizione dell’anno scorso della TdR Week 2019 è stata un successo, unendo 180 partecipanti da tutto il mondo – 148 in Italia, 19 in Europa, 9 in Nord America, 2 in Sud America e 2 in Asia. Tra queste un totale di 16 stelle Michelin e 21 Chiocciole Slow Food. L’edizione della Week Home Edition durante il lockdown ha invece ha riunito virtualmente 60 partecipanti – 36 provenienti dal mondo della ristorazione, 17 recuperatori amatoriali e 7 dal mondo della cultura, fra arte, musica e spettacolo.

Per questa edizione del 2020, che si terrà dal 21 al 29 novembre, Tempi di Recupero ha pensato anche ad una formula speciale, ovvero l’iscrizione all’Associazione Culturale include la partecipazione alla Tempi di Recupero Week 2020, con qualsiasi quota. In più, chi ne avrà la possibilità potrà sostenere volontariamente due onlus affini per finalità e filosofia di Tempi di Recupero: Food for Soul , l’associazione no-profit fondata da Massimo Bottura e Lara Gilmore per combattere lo spreco alimentare nell’interesse dell’inclusione sociale, e Food for Change, la campagna internazionale di Slow Food per proporre soluzioni che rafforzino economie locali pulite, filiere eque e tutelare le produzioni che fanno parte del nostro patrimonio.

Tempi di Recupero

Nel 2013 a Faenza, presso L’Osteria della Sghisa, prende il via il progetto Tempi di Recupero, ideato da Carlo Catani. Più di 50 tra chef stellati, osti e azdore (figura mitica romagnola, la regina del focolare domestico) si sono succeduti ai fornelli per proporre ricette a base di quinto quarto, ricette del giorno dopo o per riportare in luce antiche ricette dimenticate e materie prime apparentemente meno nobili e meno conosciute. Dopo 8 anni di iniziative, cene ed eventi a tema recupero – più di 80 fino ad ora -, e la pubblicazione del libro: “Tempi di recupero. Scarti, avanzi e tradizione nelle cucine dei grandi chef” (Quinto Quarto Edizioni) nel 2018, nel 2019 lancia la Tempi di Recupero Week, per poi riproporla nel 2020 in versione TdR Home Edition – in formato digitale – durante il lockdown.

Contatti:

Il sito web di Tempi di Recupero

Tempi di Recupero Week 2020

Email: info@tempidirecupero.it

Tel. +39 335 188 3364

Facebook

Instagram