Lunedì 3 novembre la Scuola di disegno Tommaso Minardi di Faenza riaprirà i battenti per dare inizio ai corsi di disegno, pittura, ceramica e art plastiche per grandi e piccoli. Tra le attività previste, quest’anno sarà presente anche un corso di ceramica per ragazzi dai 12 ai 15 anni, condotto da Oscar Maretti, che si unirà alla rosa dei docenti. Insegnante in vari istituti d’arte tra gli anni settanta ed i primi duemila, Maretti ha collaborato con grandi Maestri della ceramica quali Carlo Zauli, di cui è stato assistente per quasi trent’anni.

Novità anche per le cattedre di disegno e pittura, assegnate rispettivamente a Monika Grycko, poliedrica artista di origine polacca e al pittore faentino Martino Neri, i quali subentrano al posto di Sergio Ferretti, docente storico andato in pensione lo scorso giugno.

“Quest’anno l’offerta formativa della Scuola Minardi torna alle origini – afferma Matteo Zauli, coordinatore didattico artistico della scuola – e si rivolge soprattutto alle giovani generazioni, a cui desidera offrire una formazione di base che possa fungere da punto di partenza per lo sviluppo di competenze pratiche e spendibili, in futuro, nel mondo dell’artigianato e del Made in Italy”.

Le lezioni saranno dislocate tra la storica sede di via Ughi 3 ed i nuovi locali, nel complesso ex Salesiani in via San Giovanni Bosco 1. Per informazioni e iscrizioni, scrivere a info@scuolasarti.it o telefonare allo 0546-21.186 nei seguenti giorni e orari: lunedì dalle 15 alle 17, giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, venerdì dalle 14 alle 16. I corsi prevedono un massimo di 12 utenti (9 per i corsi di tornio).

Questa l’offerta formativa per l’anno scolastico 2020/2021.

Corsi per bambini e ragazzi: Disegno, pittura e arti plastiche (6 – 11 anni), docente Antonella Bassenghi; da novembre a gennaio e da febbraio a maggio, lunedì 16.30 – 18.30.; quota euro 210, quadrimestrale euro 140 (ore 24 + 24). Sede Ex Salesiani, via San Giovanni Bosco 1, Faenza. Disegno e arti plastiche (12 – 15 anni), docente Mirco Denicolò; da novembre a gennaio e da febbraio a maggio, il mercoledì, dalle 16.30 alle 18.30; quota euro 210, quadrimestrale euro 132 (ore 24 + 24).

Sede Ex Salesiani, via Mura Torelli 67, Faenza. Corso di ceramica – foggiatura al tornio (12 -15 anni), docente Marco Malavolti; da novembre a gennaio e da febbraio a maggio, il mercoledì, dalle 16.30 alle 18.30; quota euro 210, quadrimestrale euro 140 (ore 24 + 24). Sede Ex Salesiani, via Mura Torelli 67, Faenza.

Corsi per adulti: Disegno, docente Monika Grycko, da novembre a gennaio e da febbraio a maggio, lunedì 20.30 – 22.30; quota euro 400, quadrimestrale euro 220 (ore 24 + 24). Sede via Ughi 3, Faenza. Pittura, docente Martino Neri, da novembre a gennaio e da febbraio a maggio, martedì 20.30 – 22.30; quota euro 400, quadrimestrale euro 220 (ore 24 + 24). Sede via Ughi 3, Faenza. Ceramica, docente: Marco Malavolti, da novembre a gennaio e da febbraio a maggio martedì, 20.30 – 22.30; quota: euro 400, quadrimestrale euro 220 (ore 24 + 24). Sede via Ughi 3, Faenza. Tornio, docente: Marco Malavolti, da novembre a gennaio e da febbraio a maggio mercoledì, 20.30 – 22.30;

quota euro 400, quadrimestrale euro 220 (ore 24 + 24). Sede via Ughi 3, Faenza.