Secondo le previsione meteorologiche anche per il territorio ravennate questi dovrebbero essere gli ultimi giorni di caldo opprimente. Nelle prossime ore l’instabilità climatica dovrebbe aumentare e le temperature scendere. Tuttavia l’estate sarà ancora lunga e il caldo comunque continuerà. Oltre a difendere le persone, in particolare bambini, anziani e soggetti fragili, in questi giorni diverse associazioni hanno diffuso un appello rivolto ai proprietari di animali