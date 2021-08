Tamponi gratuiti a Mirabilandia per i visitatori senza Green Pass

A partire dallo scorso 6 agosto, anche per accedere all’interno dei parchi di divertimento italiani è necessario esibire il Green Pass. Mirabilandia ha deciso, per permettere l’accesso al parco anche a chi non possiede la certificazione verde, di allestire un’area attrezzata all’ingresso per fare tamponi rapidi gratuiti ai clienti. Il servizio, oltre che garantire una maggiore sicurezza per tutti i visitatori, permette inoltre al parco di non perdere quella parte della clientela che ha deciso di non vaccinarsi. Ne abbiamo parlato con il Direttore Generale di Mirabilandia, Riccardo Marcante.