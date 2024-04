Il nuovo format della “Giornata dello Sport” ha messo d’accordo tutti. Dopo 51 edizioni organizzate il 26 dicembre con la tradizionale cerimonia di consegna dei premi agli atleti meritevoli, quest’anno l’appuntamento annuale che celebra le eccellenze lughesi nello sport si è proposto in una nuova veste che ha raccolto il gradimento dei tanti partecipanti e dei cittadini che hanno scelto di trascorrere parte di sabato 20 aprile in un ambiente multisportivo come mai era accaduto prima.

Dal primo pomeriggio il parco del Tondo ha infatti ospitato le esibizioni, le prove e le lezioni gratuite di tante discipline sportive, con oltre 30 società a mostrarsi in pubblico e raccontare a grandi e piccini tutte le peculiarità di sport più o meno noti. Dalle tante discipline orientali alla ginnastica, dal calcio al basket, passando per il volley e la scherma, fino ad arrivare alla boxe, allo skateboard e tanto altro ancora. Un momento collettivo, divertente e coinvolgente anticipato nella mattinata dalla pedalata Villa San Martino – Lugo sul percorso dove nascerà la nuova pista ciclopedonale che collegherà la frazione alla città.

Una festa interrotta all’aperto solamente con qualche minuto di anticipo per il maltempo giunto improvvisamente su Lugo, ma proseguita poi all’interno del Pala Lumagni con la tradizionale consegna dei premi della “Giornata dello Sport”. Appuntamento preceduto dalla presentazione dei team bike che nella mattina di domenica 21 sono partiti da Lugo per il Giro della Romagna PRO.

Nel corso delle premiazioni, alla presenza del sindaco Davide Ranalli, la consegna del 36esimo Memorial Guido Baracca a Gian Franco Brunori, ma anche il riconoscimento Sponsor a Deka Sport Passion. Il trofeo Antonio Bignardi è stato invece ritirato da Giuseppe Sorrentino quale presidente della società vincitrice Swim Team Lugo mentre il Memorial Uisp Monari-Betti è toccato a Marco Pirazzini. Riconoscimenti particolari per Renato Caroli (basket), Francesco Leoni (windsurf), Angelo Tazzari (motorally), Asd Sergio Franco e Centro Studi Danza Asd. E ancora, altri 26 premi per atleti di diverse discipline, distintisi a livello nazionale tra il 2023 e l’inizio del 2024.

“Siamo soddisfatti perché la partenza è stata molto buona e lo stiamo riscontrando anche dal gradimento che le associazioni partecipanti ci stanno segnalando – spiega il sindaco Davide Ranalli che ha la delega allo Sport -. Abbiamo costruito questa nuova formula a partire proprio dal confronto con le realtà sportive all’interno della Consulta dello Sport e siamo certi ci siano ulteriori margini di miglioramento per rendere questo appuntamento una vera e propria festa di sport e divertimento all’aperto”.

“Questa nuova versione della Giornata dello Sport – sottolinea Gabriele Tagliati, presidente Uisp Ravenna-Lugo – ha rappresentato un’occasione importante per promuovere tutte le discipline, da quelle più conosciute a quelle meno esposte ai riflettori, ma meritevoli assolutamente di una loro vetrina. Nella società odierna cresce fortunatamente la consapevolezza che fare attività motoria è fondamentale per il benessere del singolo e dell’intera comunità. Iniziative come questa troveranno sempre il sostegno e il supporto organizzativo di un ente come Uisp che fonda le proprie radici nella promozione sportiva e nella socializzazione”.