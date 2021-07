Nel giorno del patrono di Ravenna, è ufficiale l’arrivo in giallorosso di Simone Saporetti, attaccante esterno che ha firmato per questa stagione sportiva.

Simone Saporetti, è nato proprio a Ravenna nel 1998, cresciuto nel settore giovanile del Bologna è poi passato all’Imolese prima di esordire in serie C con la maglia della Carrarese. Carriera proseguita in serie D con Mantova, Fiorenzuola, Correggese e Franciacorta. Nelle ultime stagioni un buon bottino di gol superando in entrambi i campionati la doppia cifra.

È ufficiale anche l’ingaggio di Andrea Lussignoli, che si legherà ai colori giallorossi fino al termine della stagione.

Andrea Lussignoli è un centrocampista classe 2001 cresciuto nel settore giovanile del Brescia. Nella passata stagione la prima esperienza in Serie D con la maglia del Real Calepina con il quale ha collezionato 32 presenze condite da 4 gol e 6 assist.