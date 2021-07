Arianna, la figlia di Ilenia Fabbri, si costituirà parte civile nel processo per l’omicidio della madre per il quale dovranno rispondere il padre Paolo Nanni e Pierluigi Barbieri, accusati rispettivamente di essere il mandate e l’assassino, per la verità reo confesso. Prima di Arianna, anche il Comune di Faenza e l’associazione SOS Donna avevano annunciato la scelta di costituirsi parte civile al processo per la morte della donna avvenuta il 6 febbraio scorso.