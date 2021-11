C’è tanta qualità e tecnica nel Vero Volley Monza che sbanca il Pala de Andrè imponendosi 3-1 ma dentro a un match ad alto coefficiente di difficoltà, la Consar RCM riesce a prendersi molti spazi: un secondo set giocato punto a punto fino al 18 pari, un terzo parziale vinto con merito con un esordio da ricordare di Comparoni e una quarta frazione tenuta in equilibrio fino al 9-10. Segnali di crescita che aiuteranno Goi e compagni ad allenarsi con ancora più convinzione e motivazione, con la classica del volley italiano (il match con Modena) alle porte: domenica alle 20.30 ancora al de Andrè. E intanto Klapwijk chiude la quarta partita di fila in doppia cifra (16 punti) e Vukasinovic conferma i 12 punti fatti a Padova.

I sestetti Una variazione per coach Zanini rispetto allo starting six di Padova: c’è Ljaftov al posto di Ulrich in tandem con Vukasinovic. Biernat è in regia con Klapwijk opposto, Fusaro ed Erati sono i centrali e Goi è il libero. Sestetto confermato per Monza, con la diagonale Orduna-Grozer, i centrali Galassi e Grozdanov e gli schiacciatori Dzavoronok e Davyskiba. Federici è il libero.

La cronaca della partita La prima accelerata del Vero Volley fa male alla Consar RCM che si trova sotto di 4 lunghezze (2-6) e poi di 6 (4-10). Prova a reagire Ravenna, forzando molto al servizio, ma gli attaccanti brianzoli martellano senza sosta e impediscono ogni tentativo di rimonta.

Cresce il livello della Consar RCM e l’inizio del secondo set segna un maggiore equilibrio. I padroni di casa tengono testa ai brianzoli fino al 7-9, prima di subire un minibreak che porta Monza al +4 (9-13). Pronta la reazione di Goi e compagni che si riportano sotto (13-14) e un ace di Vukasinovic ripristina la parità a quota 17. Un’invasione a rete dà il vantaggio a Goi e compagni. Qui il Vero Volley piazza un break di 5 punti con il turno al servizio di Grozer (due ace) e si aggiudica il parziale, con una battuta vincente di Dzavoronok.

La Consar RCM non si abbatte e inizia a spron battuto il terzo set, sorprendendo Monza. Sul 5-5 debutta Comparoni e l’ex Monza lascia subito il segno con due battute vincenti di fila che mandano Ravenna al +7 (14-7). Ora c’è solo Ravenna e Klapwijk griffa il +8 (15-7). L’olandese continua a mettere a terra palloni (saranno 8 in questo parziale), Comparoni svetta al centro e per la Consar RCM arriva il meritato set, anche se il Vero Volley prova a riaprirla con tre punti di fila.

Sulle ali dell’entusiasmo Ravenna parte forte anche nel quarto set (4-2). Monza pareggia subito (4-4) e si apre una fase di continui cambi palla fino al 9-10: qui il Vero Volley piazza un break di 6 punti che fiacca la Consar RCM. Monza si conferma solida e competitiva realtà, Ravenna dimostra di avere potenzialità importanti da esprimere.

Il commento di coach Zanini: “Il coefficiente di difficoltà della gara era molto elevato perché Monza è una squadra dal potenziale, in battuta in primis e poi in attacco, che darà fastidio a tante altre formazioni. In questa partita abbiamo fatto vedere progressi per quanto riguarda soprattutto il side-out quando siamo riusciti a ricevere. Purtroppo la loro battuta, che è di altissimo livello e difficile da leggere, ha fatto veramente tanti danni. E per la mia batteria di ricevitori che è ancora inesperta in SuperLega vi lascio immaginare le difficoltà che abbiamo incontrato. Dobbiamo trovare più velocemente continuità, perché a tratti giochiamo punto a punto ma poi arriva una rotazione dove ci insabbiamo, e dobbiamo migliorare la qualità del nostro servizio”.

Il tabellino

Ravenna-Monza 1-3 (17-25, 19-25, 25-19, 14-25)

CONSAR R.C.M. RAVENNA: Biernat, Klapwijk 16, Fusaro 5, Erati 2, Vukasinovic 12, Ljaftov 7, Goi (lib.), Ulrich 1, Dimitrov, Comparoni 5, Orioli. Ne: Ricci Maccarini, Pirazzoli (lib.), Candeli. All.: Zanini.

VERO VOLLEY MONZA: Orduna 1, Grozer 21, Galassi 9, Grozdanov 4, Dzavoronok 16, Davyskiba 12, Federici (lib.), Karyagin, Calligaro, Galliani, Beretta 1, Mitrasinovic 1. Ne: Gaggini (lib.). All.: Eccheli.

NOTE: Durata set: 24’, 28’, 28’, 22’ tot. 102’. Ravenna (4 bv, 20 bs, 6 muri, 9 errori, 42% attacco, 36% ricezione, 27% perf.), Monza (6 bv, 18 bs, 6 muri, 9 errori, 58% attacco, 50% ricezione, 30% perf.). Spettatori 702 per un incasso di 5104 euro. Mvp: Orduna.