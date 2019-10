Storie di ceramisti: al via incontri per conoscere le storie delle Città della Ceramica

Tre incontri dedicati alla ceramica, tre storie di ceramisti, tre storie di città. Faenza incontra tre città italiane della ceramica in tre appuntamenti organizzati dall’Associazione Italiana Città della Ceramica in collaborazione con il Comune di Faenza e con l’Ente Ceramica. Tre libri che raccontano le storie di ceramica e di ceramisti. Un nuovo format che vedrà i primi appuntamenti il 24 ottobre, il 7 e il 14 novembre, al Museo Zauli e all’Hotel Vittoria, dedicati a Cava de’ Tirreni, Castelli con cui l’Hotel Vittoria ha un forte legame, e Cutrofiano. Un’idea che sarà replicata in futuro con nuovi incontri dedicati alle altre città dell’associazione