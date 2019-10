Una pizzata per i gatti randagi è quello che E.N.P.A. Sezione Provinciale di Ravenna organizza per mercoledì 23 ottobre alle ore 20,00 in Pizzeria Bruschetteria Lago Max (Via Staggi 221 Ravenna).

Consumando pizza, bibita e caffè (€ 15,00) si contribuirà all’alimentazione, alle cure e alle terapie dei gatti randagi delle colonie feline di Ravenna.