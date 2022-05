È tutto pronto per la Città dei bambini e dei ragazzi di Alfonsine, che si appresta a portare in paese tante iniziative pensate come un momento di gioco e festa per i più piccoli.

Mercoledì 11 maggio alle 10.30 in piazza Gramsci i bambini della scuola materna incontreranno il sindaco Riccardo Graziani e la dirigente scolastica Mariateresa Buglione, per chiacchierare con loro e farli divertire raccontando alcune curiosità di Alfonsine «a misura di bambino».

Nel programma della Città dei bambini non poteva mancare la partecipazione del laboratorio creativo «I 2 Luigi», con le atelieriste della cooperativa «Il Cerchio» che organizzeranno due giornate di attività al parco della Pace: lunedì 16 maggio dalle 16.30 alle 18.30 (per bambini da 3 a 6 anni) e venerdì 20 maggio dalle 16.30 alle 18.30 (per bambini dai sei anni in su). Per partecipare ai laboratori è necessario prenotare (entro il 12 maggio al 366 8222299).

Mercoledì 18 maggio dalle 16.30 alle 19.30 in piazza Gramsci ci sarà il «ludobus Scombussolo», con giochi per tutti. Il ludobus è un furgone carico di giochi e attrezzature che utilizza il gioco come esperienza di base per creare un «disordine» che consenta ai bambini di guardare, stare e agire in modo alternativo rispetto alla quotidianità che spesso inibisce o mortifica il loro diritto al gioco.

Infine, mercoledì 8 e giovedì 9 giugno in mattinata i bambini dei nidi Cavina e Pappappero parteciperanno a dei laboratori con Casa Monti e a delle letture in biblioteca.