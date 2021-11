Da pochi mesi si trova sugli scaffali delle librerie la ricerca di Paolo Campana “Con ogni diligenza corretto e stampato – Stampatori, librai e cartari a Faenza dal XV al XVIII secolo” (Polaris Editore)

Venerdì 19 novembre alle ore 20.30, si parlerà del libro in compagnia dell’autore e in compagnia di Marco Mazzotti (ricercatore di storia locale, Archivio Diocesano) e di Damiano Bandini (La Vecchia Stamperia) a Bottega Bertaccini.

Frutto di un lungo lavoro di ricerca, il libro parte dal XV secolo quando un gran numero di stampatori, librai e cartari scelse Faenza per impiantare torchi, aprire botteghe e costruire mulini da carta. Un’avventura affascinante raccontata con passione, precisione e competenza.

Durante l’incontro Damiano Bandini, un tipografo come quelli di una volta, allestirà una piccola stamperia: in diretta comporrà coi caratteri mobili e stamperà in un numero limitato di esemplari alcune cartoline 15×21 a ricordo della serata che verranno donate solo ai presenti.

Anche per questo appuntamento, si consiglia la prenotazione al numero 0546 681712. E poi obbligo di Green Pass e mascherina.