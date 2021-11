Un sollevatore per persone elettrico donato all’associazione Il Terzo Mondo. A consegnare il dispositivo è stato un benefattore di Ravenna, il signor Ciro, che ha consegnato il macchinario allo Sportello del Sorriso di via Grado 30 gestito dalla onlus.

“La solidarietà basata sulla fiducia che nutrono i cittadini ravennati nei confronti dello Sportello del sorriso non ha limiti” ha commentato il presidente di Il Terzo Mondo Charles Tchameni Tchienga. “È una donazione particolare che apprezziamo ed accogliamo con grande soddisfazione. Presto individueremo la famiglia o la struttura a cui fare la donazione del macchinario e potrebbe essere qui in loco oppure attraverso il progetto di Cooperazione internazionale del “container del sorriso” essere trasportato in Africa”.