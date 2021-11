Un lavoro per ricominciare una nuova vita dopo i maltrattamenti: 27 donne aiutate da SOS Donna quest’anno | VIDEO

Un lavoro per ricominciare una nuova vita dopo essersi allontanate dal compagno maltrattante. Sono 27 le donne che in questo 2021 caratterizzato dalla pandemia sono state seguite da SOS Donna all’interno del progetto “Un lavoro per ricominciare: consolidiamo le opportunità” reso possibile grazie al sostegno della Chiesa Valdese. 16 mila euro dall’ 8×1000 sono stati infatti donati dalla Chiesa Valdese per il progetto faentino che è riuscito a trovare un tirocinio, o un’esperienza di tirocinio, a 15 donne seguite dal centroantiviolenza, 7 donne invece sono state inserite in un corso di sartoria organizzato in collaborazione con l’Unione della Romagna Faentina e avranno l’opportunità di un lavoro in azienda in un secondo momento. La maggior parte sono donne straniere e con figli senza una rete di conoscenza sul territorio. Terminato il lockdown è stato evidente per molte donne il bisogno di contatto con le volontarie dell’associazione