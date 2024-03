Una mattinata dedicata alle imprese turistiche che stanno per affrontare la stagione 2024: una sala assemblee gremita e partecipe presso la sede ravennate di Confesercenti Ravenna-Cesena.

Alcuni dei collaboratori più esperti dell’Associazione si sono confrontati con gli associati sui temi che maggiormente li coinvolgono: la gestione del personale, le agevolazioni contributive, la normativa in tema di sicurezza e formazione del personale.

Spazio per domande e dubbi degli imprenditori alla fine dell’incontro, proprio per discutere di strumenti concreti ed efficaci per affrontare la stagione nel migliore dei modi.