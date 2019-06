È un progetto del tutto innovativo e originale quello dell’Associazione Cooperativa Scolastica (ACS) «Squab» che vede coinvolti gli studenti del liceo Torricelli-Ballardini di Faenza e ha come obiettivo quello di offrire servizi di supporto allo studio degli studenti e delle studentesse a scuola. L’evento conclusivo del progetto, che si è svolto nei giorni scorsi, ha visto la partecipazione dell’assessore all’Istruzione Simona Sangiorgi, del direttore di Confcooperative Ravenna-Rimini Andrea Pazzi, e della referente di Irecoop Emilia Romagna sede di Ravenna Simona Silvestrini.

L’esperienza di «Squab» nasce nel 2017 all’interno della classe IV BS, e si inserisce nelle attività concernenti l’Alternanza Scuola Lavoro promosse da Irecoop Emilia Romagna, ente i formazione di Confcooperative, all’interno del progetto SCOOP finanziato dalla regione Emilia Romagna «che si pone l’obiettivo di sviluppare e valorizzare competenze ed abilità sociali e organizzative dei ragazzi, stimolando ed evidenziando l’orientamento all’autoimprenditorialità, promuovendo la cultura e i valori della cooperazione». La progettazione e realizzazione del percorsi formativi in aula è stata promossa dalle formatrici della cooperativa RicercAzione di Faenza.

Nell’anno scolastico 2018/2019 le attività dell’Associazione Cooperativa Scolastica sono state «ereditate» dalle ragazze e dai ragazzi della 4^ C del liceo linguistico che, seguendo il piano progettuale degli anni precedenti, si è impegnata a concretizzare il progetto di supporto allo studio all’interno della scuola. «Dopo aver lavorato nei primi mesi per creare la fattibilità del progetto – sottolineano gli stessi ragazzi -, giovedì 14 febbraio abbiamo organizzato l’evento di lancio che ha visto partecipare tutte le classi prime e seconde del liceo linguistico, destinatarie del servizio di supporto allo studio. All’interno dell’evento, oltre ad aver spiegato le modalità di accesso al servizio, si è svolto un momento formativo su “metodi di studio efficaci” tenuto da Laura Emiliani dell’Ass. PiGreco. Dall’evento del 14 febbraio ad oggi, si può dire di aver raggiunto l’obiettivo che ci siamo proposti».

Sono stati gli stessi studenti della 4^ C Linguistico a promuovere il servizio di supporto allo studio passando per le classi degli altri indirizzi e distribuendo i moduli per l’iscrizione sia come tutor che come studenti. Sono stati infatti gli stessi studenti provenienti dalle classi III e IV del liceo a candidarsi come insegnanti e poi «certificati» nel ruolo dai propri docenti in quanto «idonei all’insegnamento». Per poter garantire un supporto adeguato, gli studenti e le studentesse tutor, prima dell’avvio del progetto, hanno affrontato anche una formazione all’insegnamento e affiancamento allo studio promossa da Laura Emiliani, esperta qualificata dell’associazione PiGreco.

Il servizio è stato avviato il 19 marzo presso la sede del Liceo linguistico ed ha poi avuto una cadenza bisettimanale con lezioni della durata di 2 ore. Tutte lezioni sono state completamente gratuite e hanno dato come ricompensa crediti formativi ed ore di alternanza per gli 11 insegnanti coinvolti.

Nel corso dell’evento finale è stata presentata l’esperienza dell’ACS alle classi terze del liceo Torricelli-Ballardini di Faenza candidate al passaggio di testimone del progetto e sono stati consegnati ad ogni studente tutor gli attestati con il credito formativo e le relative ore di alternanza acquisite.