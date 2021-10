Mentre la prima squadra sta ultimando la preparazione in vista dell’esordio nel campionato di SuperLega, previsto per domenica 10 ottobre con la trasferta a Piacenza (si gioca alle 15.30), la società sta già lavorando per la prima in casa, il match contro la Gioiella Prisma Taranto, che si disputerà sabato 16, alle 18, per la diretta Rai.

Via alla prevendita. E’ attiva da oggi la prevendita dei biglietti per la prima casalinga, con due modalità: online sul circuito vivaticket.it, e al botteghino appositamente allestito al Pala Costa, da domani, venerdì 8, dalle 10 alle 14 e poi la prossima settimana da lunedì 11 a venerdì 15, sempre dalle 10 alle 14. Il giorno della partita sarà aperta la biglietteria del Pala de Andrè dalle 16. Contestualmente alla prevendita dei biglietti per il match contro Taranto, prosegue negli stessi giorni e orari la campagna abbonamenti della Consar RCM per l’acquisizione delle ultime tessere disponibili. A oggi sono oltre 400 gli abbonamenti sottoscritti.

Abbonamento a Volleyball World Tv. Sia per chi sottoscrive o ha già sottoscritto l’abbonamento sia per chi acquista il biglietto in prevendita per la partita contro Taranto, c’è la possibilità di ricevere un voucher che darà diritto all’acquisto dell’abbonamento a Volleyball World Tv ad una tariffa agevolata. Da questa stagione, infatti, le partite della SuperLega maschile sono trasmesse da Volleyball World Tv, la piattaforma in streaming digitale a pagamento, creata dalla Fivb e nuovo partner della Lega Pallavolo Serie A, che permette a tutti i suoi utenti di avere accesso a tantissimi contenuti ed eventi live da tutto il mondo riguardanti la pallavolo. Durante l’estate ha acquisito i diritti nazionali ed internazionali della SuperLega Credem Banca e distribuirà le immagini delle partite in tutto il mondo.

Per quanto riguarda la SuperLega Credem Banca 2021/22, Volleyball World Tv trasmetterà in live streaming tutte le partite del campionato italiano, comprese quella trasmesse da RAI Sport (naturalmente con un altro commento), ma durante l’anno proporrà anche il campionato di A1 femminile e numerosi eventi internazionali: dal Mondiale per club maschile e femminile 2021, alla Vnl 2022 fino ai mondiali maschili e femminili 2022.

Sarà attivo anche il servizio On Demand, che consentirà agli abbonati di vedere o rivedere le partite in qualsiasi momento della giornata, a partire da due ore dopo la conclusione live dell’evento. La tariffa agevolata è di 63,75 euro invece che 74,99 euro. Il voucher, con il codice di attivazione da utilizzare per ottenere lo sconto e il link per accedere alla registrazione e sottoscrizione dell’abbonamento VWTV, verrà rilasciato direttamente dalla biglietteria nel caso di sottoscrizione dell’abbonamento o di acquisto in prevendita del biglietto per il match del 16. Chi acquisterà il biglietto in prevendita su Vivaticket deve scrivere una mail a info@portoroburcosta2030.it e riceverà il codice sconto per attivare l’abbonamento a Volleyball World Tv.