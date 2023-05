Termina in parità l’ultima trasferta delle leonesse raggiunte dalla compagine aretina al 91′. Prima del calcio d’inizio un bel gesto di solidarietà con le due squadre entrate in campo indossando una maglietta speciale per l’Emilia Romagna, il cui incasso di vendita sarà interamente devoluto a favore del Baseball Godo, impianto sportivo devastato dall’alluvione.

Le due squadre non hanno più nulla da chiedere al campionato, avendo raggiunto in anticipo la salvezza. Il ritmo è lento e compassato. Notizia negativa sono i due infortuni per Candeloro e Mascia, sostituite da Elena Mariani e Tonelli. Le leonesse mettono in campo il consueto ordine tattico. L’ Arezzo non sembra altrettanto compatto e dopo un primo tempo dove le azioni rilevanti sono pochissime, al 29′ della seconda parte del match, il Ravenna passa in vantaggio con Elisa Mariani che mette a segno un rigore spiazzando il portiere avversario. Il penalty viene assegnato per un fallo di mano di Soro su incursione di Burbassi.

Da segnalare l’esordio della diciassettenne Bedeschi in porta, che subentra a Vicenzi a venti minuti dalla fine.

L’ Arezzo raggiunge in extremis il pareggio al 91′, grazie al tocco sotto porta di Gnisci che è lesta a battere l’estremo difensore ravennate.

Pareggio giusto tra due squadre che possono dirsi soddisfatte del cammino compiuto.

Domenica ultima partita di campionato in casa contro l’Hellas Verona.

TABELLINO

Acf Arezzo – Ravenna Women: 1-1

“Arezzo Comunale”

Viale Gramsci, snc – Arezzo

Reti: 74’ st Elisa Mariani rig. (RA), 91’ st Gnisci (AR)

RAVENNA WOMEN FC SSD ARL

Vicenzi (26’ st Bedeschi), Candeloro (30’ pt Mariani Elena), Barbaresi, Domi, Carrer (26’ st Carli), Burbassi, Mariani Elisa, Mascia (40’ pt Tonelli), Giovagnoli, Raggi, Gardel

A disposizione: Scarpelli, Gianesin

All. Massimo Ricci

ACF AREZZO

Nardi, Tuteri, Soro, Pasquali, Lorieri, Morreale, Paganini (20’ st Cagnina), Bassano (20’ st Fortunati), Razzolini, Ceccarelli (8’ st Cortesi), Lulli (4’ st Gnisci)

A disposizione: Lonoce, Zazzera, Pirriatore, Binazzi

All. Emiliano Testini