“Il risultato che la giunta De Pascale ha raggiunto in ordine al ripristino dell’illuminazione pubblica e della liberalizzazione del parcheggio per un tempo definito, si può definire un dietro front dell’esecutivo ma lo si può anche considerare un atto di buon senso che, peraltro, va ad uniformarsi con la posizione di molti comuni romagnoli.

Secondo il mio modesto parere in tutto questo ha profondamente inciso la saggezza del prefetto il quale, come giusto, ha dato priorità alla sicurezza come elemento fondamentale del vivere civile.

Ciò premesso e a prescindere dal libero giudizio di ognuno, mi è apparsa eccessiva la posizione del Partito Repubblicano il quale esalta l’attività del Comune facendo riferimento “soprattutto all’impegno deciso del Vicensindaco repubblicano”, il tutto all’ insegna della collegialità della giunta! Inoltre emerge una contraddizione dello stesso amministratore il quale oggi afferma “ la normalità dell’ illuminazione nelle frazioni del forese e della città costituisce un grande deterrente contro l’incremento dei reati” …. nessuna novità: affermazioni avanzate da tutti i gruppi di minoranza sin dall’ inizio.

Insomma emerge ridondanza e molta autoreferenzialità che poteva essere sostituita con una breve locuzione latina: “Errare humanum est“: sarebbe stata molto apprezzata dai cittadini.”