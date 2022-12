In tanti a fotografare l’albero di Natale in piazza: la soddisfazione del gruppo di lavoro

È uno dei soggetti più fotografati di Faenza in questi giorni: l’albero di Natale animato a pixel sta ottenendo un apprezzamento che lo stesso gruppo di lavoro non si aspettava. Quest’anno sono stati una decina i volontari che si sono alternati giorno e notte per creare l’allestimento di luci sotto la direzione dei fratelli Roberto e Mauro Gorini. Christmas Dancing Lights il nome che si è dato il gruppo di amici al quale quest’anno si sono unite nuove collaborazioni, a cominciare da Gianni Parmiani che ha realizzato i testi che accompagnano lo spettacolo.

Partner aziendali:

IACEC di Bertaccini Fabio

Ferramenta Chesi

La Castellina di Gaudenzi Marco

Dan Studio di Daniele Maretti

Associazioni sostenitrici:

Ass. Comitato di Amicizia

Ass. Il Mondo che Vorrei

Volontari collaboratori:

Gianni Parmiani

Maura Foli

Paola Ravaioli

Laura Valtancoli

Mattia Bertoni

Paolo Brigadeci

Marco Chiari

Massimo Donati

Loris del Golf

Tiziana Felice