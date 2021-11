Bagnara ha ottenuto una certificazione prestigiosa entrando a far parte dei Borghi più belli d’Italia. Desideriamo associarci alla gioia e alla soddisfazione dei cittadini bagnaresi e del suo sindaco che si è adoperato per ottenere tale riconoscimento. Bagnara è il comune più piccolo per estensione territoriale della provincia di Ravenna, ma allo stesso tempo grande è la sua importanza. Annovera, infatti, cittadini illustri come Pietro Bacchi “Il Bagnara,” umanista , pittore e frate, il quale ha lasciato un’eredità di quadri tra cui la Madonna con il bambino in gloria tra san Giovanni Battista e S.Agostino e la Madonna con il bambino sant’Anna e San Giovanni, opere conservate nel museo civico di Padova, oltre all’affresco nel refettorio del monastero di Santa Maria in Porto a Ravenna ed altre opere di non minore rilievo. Ma meritano di essere ricordati anche Don Bartholomeo Bacchi, (1612) umanista, il dott. Francesco Serra (1763), mons. Gioacchino Tamburini (1813) plurilaureato, scrittore, poeta, e numerosi altri illustri cittadini bagnaresi.

Dunque aumentano i riconoscimenti ad una realtà già ricca di eminenti personaggi, con questo nuovo riconoscimento ottenuto per il patrimonio architettonico passato all’esame rigoroso di una griglia di requisiti molto esigenti oltre a quello di avere affermato la manifestazione, attraverso fatti concreti, di una volontà e una politica di valorizzazione, sviluppo, promozione e animazione del proprio patrimonio, valutato anche in questo caso con criteri di selezione molto rigidi. Lista per Ravenna si congratula con il Sindaco prof. Riccardo Francone e con tutta la comunità bagnarese per questo risultato attraverso il quale fa ancora più grande questo piccolo comune della nostra provincia.